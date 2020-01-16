Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира
Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Спортсмен прошел дистанцию за 22 минуты 41,5 секунды и не допустил ни одного промаха. Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон Майе (+3,1; 0), третье место занял представитель Германии Бенедикт Долль (+12,0; 0).
Лучшим среди россиян стал Александр Логинов (+44,4; 0), занявший 11-е место.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое отстранение из состава сборной страны.
Биатлон. Кубок мира. 4-й этап
Спринт. 10 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 22.41,5 (0);
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +3,1 (0);
3. Бенедикт Долль (Германия) — +12,0 (0)...
11. Александр Логинов (Россия) — +44,4 (0)