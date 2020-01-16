Нападающий «Динамо» Игбун развеял слухи о госпитализации
Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун развеял слухи о своей госпитализации из-за проблем с почками. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
В настоящее время спортсмен проходит первый тренировочный сбор вместе с командой и не находится в медицинском учреждении.
Напомним, что Игбун присоединился к бело-голубым после перехода из «Уфы» на правах аренды.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ситуации с продлением контрактов.
⚡Сильвестр "Слай" Игбун удивлён мешаниной нелепых слухов вокруг него и передаёт всем привет с #ВТБтренировочныйсбор pic.twitter.com/fKkj2kMeGS— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 16, 2020