Нападающий «Динамо» Игбун развеял слухи о госпитализации

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Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун развеял слухи о своей госпитализации из-за проблем с почками. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В настоящее время спортсмен проходит первый тренировочный сбор вместе с командой и не находится в медицинском учреждении.

Напомним, что Игбун присоединился к бело-голубым после перехода из «Уфы» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ситуации с продлением контрактов.