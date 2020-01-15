Соперник Беспутина отреагировал на проваленный допинг-тест боксера

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Российский боксер Раджаб Бутаев прокомментировал положительный допинг-тест чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Александра Беспутина.

Боксеры провели поединок 30 ноября в Монако. Беспутин победил соперника единогласным решением судей и завоевал титул в полусреднем весе.

«Я не удивлен, никогда его не уважал ни как человека, ни как спортсмена», — цитирует Бутаева РИА «Новости».

По словам боксера, его команда настаивала на тестировании VADA (Ассоциация добровольного тестирования на допинг), однако соперник отказывался от прохождения процедуры. Бутаев отметил, что Беспутин пошел на это неохотно лишь после того, как он согласился заплатить за обе стороны, но после этого соперник пытался игнорировать запросы VADA о своем местонахождении в течение двух недель.

Бутаев считает, что поступок бывшего оппонента является позорным и неуважительным к боксу.

В пробе российского спортсмена нашли следы препарата Лигандрол. Он применяется для увеличения мышечной массы и схож по действиям с анаболическими стероидами.

Ранее сообщалось, что WBA исследует результаты проваленного допинг-теста Беспутина.