Легкоатлеты Ласицкене и Шубенков получили воинские звания

<img src="//img.gazeta.ru/files3/21/12742021/5d97527402e8bd7fc8017dac-pic905-895x505-58556.jpg">

Неоднократная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и другой российский легкоатлет Сергей Шубенков получили воинские звания, Об этом сообщает ТАСС.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 25 декабря 2019 года присвоил прославленным отечественным атлетам звание капитана.

Стоит отметить, что сегодня, 14 января, Мария Ласицкене отмечает день рождения.

Напомним, что в прошлом году Шубенков завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Катаре в беге на 110 метров с барьерами.

Ранее сообщалось, что российский боксер Александр Беспутин высказался об отношениях с украинскими коллегами Василием Ломаченко и Александром Усиком,