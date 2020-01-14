Президент МОК Бах ответил на вопрос о его отношениях с Путиным
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал об отношениях с президентом России Владимиром Путиным, передает Laola1.
По словам главы организации, МОК проводит регулярные встречи со многими главами стран, которые принимают Олимпийские игры.
«Мы, например, с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречаемся, и с другими президентами. За один 2019 год у нас было несколько десятков таких встреч. Это часть нашей работы», — рассказал Бах.
Ранее сообщалось, что российские гандболисты лишились шансов выступить на Олимпиаде.