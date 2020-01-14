Шарапова не смогла завершить встречу из-за дыма
Известная российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в матче выставочного турнира в Куйонге, Австралия.
Отечественная спортсменка сражалсь с немкой Лаурой Зигемунд, однако женщинам так и не удалось выявить победителя. Все дело в дыме и сильной жаре, утверждает ESPN. Отметим, что в данный момент Австралия страдает от масштабных лесных пожаров, которые до сих пор не удалось ликвидировать окончательно.
Стоит отметить, что первый сет остался за представительницей Германии — 7:6 (7:4), второй был прерван на отметке 5:5.
Теннисистки провели на корте больше двух часов.
Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла первой ракетке мира на турнире в Аделаиде, Австралия.