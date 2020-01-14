«Барселона» объявила об отставке главного тренера
«Барселона» объявила об отставке главного тренера Эрнесто Вальверде.
«Спасибо за все, Эрнесто. Удачи в будущем», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Специалист возглавил каталонский клуб в 2017 году. Под его руководством сине-гранатовые дважды становились чемпионами страны, а также завоевывали Кубок и Суперкубок Испании.
После 19 туров Примеры «Барселона» лидирует в турнирной таблице. В активе команды 40 очков. Сине-гранатовые опережают мадридский «Реал» по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не смогла договориться с Вальверде о расторжении контракта.