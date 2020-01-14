Российские гандболисты лишились шансов выступить на Олимпиаде
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.
Об этом стало известно после матча команд Венгрии и Дании в матче предварительного раунда чемпионата Европы. Встреча завершилась вничью со счетом 24:24. После этого Россия потеряла шансы на выход из группы.
Путевку на Олимпиаду получит победитель турнира, право выступить в квалификационном турнире к Играм-2020 получат две команды, показавшие лучший результат на континентальном первенстве среди команд, которые не квалифицировались ранее.
На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские гандболисты также не смогли отобраться.
Ранее сообщалось, что сборная России потерпела второе поражение на ЧЕ-2020.