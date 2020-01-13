Российские танцевальные пары взяли золото и серебро на юношеской Олимпиаде
Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано стали первыми в соревнованиях танцевальных дуэтов на зимних юношеских Олимпийских играх — 2020.
Турнир проходит в швейцарской Лозанне.
Серебро в этой дисциплине взяли соотечественники победителей Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Замкнули тройку призеров американцы Катарина Вольфкостин и Джеффри Чен.
Юношеская Олимпиада — 2020
Фигурное катание. Танцы
1. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (Россия) — 164,64.
2. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий (Россия) — 159,15.
3. Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен (США) — 152,43.
Стоит отметить, что на счету отечественных атлетов на юношеских Играх уже четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая медали, что позволяет России лидировать в медальном зачете.
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