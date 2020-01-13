Мексиканский рестлер скончался после неудачного приема

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Известный мексиканский рестлер Иисус Альфонсо Эскобоза Уэрта скончался после неудачного приема, проведенного во время одного из боев. Об этом сообщает Sport24.

Причиной гибели спортсмена травма, полученная в октябре прошлого года. Уэрта выпрыгнул через ограждение и ударился головой о металлический борт.

Врачи сделали трепанацию черепа, дабы уменьшить давление на мозг, но это не помогло рестлеру.

Ранее сообщалось, что игрок столичного ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов поделился мнением о своей результативности в текущем сезоне розыгрыша регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).