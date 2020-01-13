Мексиканский рестлер скончался после неудачного приема
Известный мексиканский рестлер Иисус Альфонсо Эскобоза Уэрта скончался после неудачного приема, проведенного во время одного из боев. Об этом сообщает Sport24.
Причиной гибели спортсмена травма, полученная в октябре прошлого года. Уэрта выпрыгнул через ограждение и ударился головой о металлический борт.
Врачи сделали трепанацию черепа, дабы уменьшить давление на мозг, но это не помогло рестлеру.
Ранее сообщалось, что игрок столичного ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов поделился мнением о своей результативности в текущем сезоне розыгрыша регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).