Клуб АПЛ интересуется хавбеком «Спартака»

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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал интересен клубу Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации издания, 21-летний футболист сборной Чехии попал в шорт-лист «сорок», скауты которого продолжают за ним следить. Отмечается, что в списке «Ньюкасла» также значатся имена Ибраима Сиссоко из «Страсбура», Тиаго Майи, Бубакари Сумаре (оба – «Лилль») и Гранита Джаки из «Арсенала».

Крал выступает за красно-белых с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет переносить сборы из ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке.