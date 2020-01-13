«Реал» догнал «Барселону» по количеству трофеев в истории
Мадридский «Реал» победил «Атлетико» в финальном матче Суперкубка Испании и стал обладателем трофея.
Встреча прошла в Саудовской Аравии, основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти «сливочные» были точнее — 4:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Таким образом, «сливочные» завоевали 91 титул в клубной истории, догнав по этому показателю своего принципиального соперника — каталонскую «Барселону».
Ранее сообщалось, что лучшим игроком финала Суперкубка Испании стал удаленный футболист.