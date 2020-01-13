Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

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«Пари Сен-Жермен» и «Монако» разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 3:3.

В составе местной команды дубль на свой счет записал бразильский форвард Неймар, еще один гол в свои ворота срезал игрок «Монако» Фоде Балло-Туре. У монегасков отличились Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани и Желсон Мартинш. Российский полузащитник гостей Александр Головин провел на поле весь матч.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» выплатит €35 млн «Монако» из-за договоренности по Килиану Мбаппе.

Футбол. Чемпионат Франции. 20-й тур

«ПСЖ» (Париж) — «Монако» (Монако) — 3:3

Голы: 1:0 — Неймар, 3; 1:1 — Мартинш, 7; 1:2 — Бен-Йеддер, 13; 2:2 — Балло-Туре, 24 (автогол); 3:2 — Неймар, 42 (пенальти); 3:3 — Слимани, 70