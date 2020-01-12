«Реал» и «Атлетико» объявили стартовые составы
Тренерский штаб мадридских «Реала» и «Атлетико» объявил стартовые составы на финальный матч Суперкубка Испании.
Так, «сливочных» с первых минут будут защищать Тибо Куртуа, Дани Карвахаль, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Эдгар Мендес, Федерико Вальверде, Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос, Иско и Лука Йович.
За «матрасников» будут выступать Ян Облак, Киран Триппьер, Фелипе Монтейро, Хименес, Ренан Лоди, Анхель Корреа, Эктор Эррера, Томас Партей, Сауль Ньигес, Хуан Фелиш и Альваро Мората.
Игра начнется в 21:00 и будет проходить в городе Саудовской Аравии — Джидде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что Хави близок к назначению на пост главного тренера каталонской «Барселоны».