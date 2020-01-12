Фуркад вышел в лидеры общего зачета Кубка мира
Французский биатлонист Мартен Фуркад возглавил общий зачет Кубка мира.
Семикратный обладатель «Большого хрустального глобуса» обогнал представителя Норвегии Йоханнеса Бё, который пропустил четвертый этап в немецком Оберхофе. Третье места занимает француз Симон Детьё.
Российский биатлонист Александр Логинов располагается на пятой строчке.
Ранее сообщалось, что Фуркад повторил рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по победам в масс-стартах на этапах Кубка мира.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачет
1. Мартен Фуркад (Франция) – 387.
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374.
3. Симон Детьё (Франция) – 352.
5. Александр Логинов (Россия) — 329.