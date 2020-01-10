Слуцкий назвал причину вызова Тарасова на сбор «Рубина»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/863/12290863/77ac90d915cb514644fa73781dff05f55b7a5e5d32b37638023522-pic905-895x505-28440.jpg">

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о вызове полузащитника Дмитрия Тарасова на предсезонный сбор.

Специалист отметил, что экс-футболист московского «Локомотива» заслужил шанс проявить себя во время перерыва в чемпионате. Он добавил, что в «Рубине» нет ярко выраженного разрушителя в центре поля.

«Тарасов всей своей карьерой доказал, что является исполнителем высокого уровня. Да, существуют опасения насчёт состояния его здоровья», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Наставник «Рубина» сказал, что после сборов клуб решит, готов ли Тарасов принести пользу клубу.

Ранее известнее журналист и YouTube-блогер Василий Уткин высказался о возможном возвращении Тарасова в футбол.