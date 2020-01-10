Российский фигурист Мозалев лидирует после короткой программы на юношеских ОИ
Российский фигурист Андрей Мозалев лидирует после короткой программы на на зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.
Спортсмен за свое выступление получил 79,72 балла. Второе место занимает его соотечественник Даниил Самсонов (76,62), третье — представитель Японии Юма Кагияма (72,76).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Произвольные программы фигуристы представят 12 января.
Ранее Самсонов рассказал о взаимной поддержке в группе Этери Тутберидзе.