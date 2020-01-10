Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира

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Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Спортсмен прошел 10 км за 25 минут 27,2 секунды без штрафных кругов. Второе место занял его соотечественник Эмильен Жаклен (отставание 25,5 секунды, один штрафной круг), третьим стал немец Йоханнес Кюн (+33,0; 1).

Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев (+41,1; 0).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций.

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 25.27,2 (0 штрафных кругов).

2. Эмильен Жаклен (Франция) – отставание 25,5 (1).

3. Йоханнес Кюн (Германия) – +33,0 (1).

4. Матвей Елисеев (Россия) – +41,1 (0).