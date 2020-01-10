Мать убитого призера ОИ в Сочи требует наказания для полицейских за халатность

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Оксана Тен, мать бронзового призера зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году фигуриста-одиночника Даниса Тена, обвиняет в халатности органы охраны правопорядка.

Напомним, что в июле 2018 года спортсмен погиб от ножевого ранения во время потасовки с грабителями, пытавшимися украсть его машину.

По словам матери фигуриста, во время трагедии недалеко от места убийства находились двое полицейских, которые не предприняли никаких действий.

Как утверждает адвокат Тен Нурлана Сихимбаева, вместе с матерью погибшего они уже обратились в межрайонный следственный суд Алматы с требованием отменить незаконное постановление следователя о прекращении уголовного дела в отношении двух полицейских.

«Мы считаем, что нельзя мириться с халатным отношением к службе со стороны сотрудников полиции. В десяти метрах от них среди бела дня режут человека, а они спокойно сидят в машине, хотя могли и спугнуть нападавших. Также в их обязанности входит оказание первой медицинской помощи, чего не было сделано.

Таким образом, мы требуем признать Оксану Тен потерпевшей и провести необходимые следственные действия», — цитирует правозащитницу РИА «Новости».

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