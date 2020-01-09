Полузащитник немецкого клуба «РБ Лейпциг» обвиняется в изнасиловании
Полузащитник «РБ Лейпциг» Штефан Ильзанкер обвинен в изнасиловании. Об этом сообщает портал Оuest-france.fr.
«Прокуратура Зальцбурга поручила полиции провести расследование по данному делу», — заявил прокурор Кристоф Ротер.
Отмечается, что заявление на австрийского спортсмена написала 26-летняя девушка, указавшая, что Ильзанкер изнасиловал ее на вечеринке, проходившей на одной из квартир в Зальцбурге.
На обвинение уже отреагировал адвокат атлета, сказавший, что в показаниях потерпевшей есть существенные противоречия.
Напомним, что в настоящий момент «РБ Лейпциг» лидирует в чемпионате Германии.
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