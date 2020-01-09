Полузащитник немецкого клуба «РБ Лейпциг» обвиняется в изнасиловании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/841/12393841/Depositphotos_119290608_l-2015-pic905-895x505-89367.jpg">

Полузащитник «РБ Лейпциг» Штефан Ильзанкер обвинен в изнасиловании. Об этом сообщает портал Оuest-france.fr.

«Прокуратура Зальцбурга поручила полиции провести расследование по данному делу», — заявил прокурор Кристоф Ротер.

Отмечается, что заявление на австрийского спортсмена написала 26-летняя девушка, указавшая, что Ильзанкер изнасиловал ее на вечеринке, проходившей на одной из квартир в Зальцбурге.

На обвинение уже отреагировал адвокат атлета, сказавший, что в показаниях потерпевшей есть существенные противоречия.

Напомним, что в настоящий момент «РБ Лейпциг» лидирует в чемпионате Германии.

Ранее четвертьфинал Рублева на турнире в Дохе был прерван и перенесен.