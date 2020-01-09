Повтор финала МЧМ-2011 Россия — Канада посмотрели 1,3 млн зрителей
Трансляция финала молодежного чемпионата мира — 2011 Россия — Канада на «Матч ТВ» собрала у экранов огромную аудиторию.
Как сообщает «Рейтинг букмекеров», победный матч девятилетней давности вечером 5 января посмотрели 1,3 млн зрителей. Поединок был показан параллельно с прямым эфиром финального матча этих же сборных на МЧМ-2020, что ввело многих болельщиков в заблуждение.
Что же касается решающего матча нынешнего розыгрыша, то, по информации Mediascope, за ним на Первом канале следили 6,6 млн человек, или 4,9% населения России.
Стоит отметить, что Россия проиграла Канаде в решающем матче МЧМ-2020 со счетом 3:4.