Норвежка Рёйселанд выиграла биатлонный спринт на КМ, Миронова — 19-я
Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд стала первой в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира.
Соревнования проходят в немецком Оберхофе.
Серебро взяла немка Денизе Херрман, третьей к финишу пришла представительница Франции Жулия Симон.
Лучшая из россиянок, Светлана Миронова стала лишь 19-й.
Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап в Оберхофе
Женский спринт на 7,5 км
1. Марте Рейселанд (Норвегия) – 22.04,9 (без промахов)
2. Денизе Херрман (Германия) — +33,1 (1)
3. Жулия Симон (Франция) — +47,4 (1)
…
19. Светлана Миронова (Россия) — +1:59,8 (2)
29. Анастасия Поршнева (Россия) — +2:16,8 (1)
30. Лариса Куклина (Россия) — +2:18,7 (2)
50. Кристина Резцова (Россия) — +3:04,3 (3)
68. Ирина Старых (Россия) — +3:51,3 (4)
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заезда.