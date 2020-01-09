Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

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Украинский боксер Василий Ломаченко спровоцировал большой общественный резонанс своей публикацией в Instagram.

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику. В данной видеозаписи под стихотворение о православной вере показываются кадры с участием российских вооруженных сил. В частности, присутствуют эпизоды, когда спецназовцы ВС РФ ведут атаку по позициям противника.

Стоит отметить, что ролик заканчивается подписью: «Благодарим за помощь в съемках вежливых людей».

Ранее украинский экс-игрок «Локомотива» Михалик устроил драку на мини-футболе.