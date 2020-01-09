Теннисист Медведев 13 января станет четвертой ракеткой мира

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Теннисист Даниил Медведев в новом рейтинге Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) от 13 января станет четвертой ракеткой мира, передает «Чемпионат».

После того, как россиянин в рамках четвертьфинала ATP Cup обыграл аргентинца Диего Шварцмана (6:4, 4:6, 6:3), Медведев в списке обгонит австрийца Доминика Тима.

Напомним, что на данной стадии турнира сборная России победила Аргентину и пробилась в полуфинал, где сыграет с победителем пары Сербия — Канада.

Стоит отметить, что ATP Cup в текущем сезоне проводится впервые.

Ранее Шарапова после поражения назвала второсортным турнир в Брисбене.