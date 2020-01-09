Малкин вошел в команду десятилетия по версии ИИХФ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин вошел в команду десятилетия по версии Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Голкипером был выбран представитель Финляндии Пекка Риине. В линию защиты были включены хоккеисты из Канады Дрю Даути и Ши Уэбер.

В нападение, помимо Малкина, попали его одноклубник Сидни Кросби и Уильям Нюландер из Швеции.

Ранее сообщалось, что генеральный менеджер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан предсказал продолжение голевой серии капитана Александра Овечкина.