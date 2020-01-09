Российский вратарь Худобин стал второй звездой дня в НХЛ

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Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антон Худобин стал второй звездой дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Первой звездой был признан нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший две шайбы в ворота «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата.

Третьим в списке лучших хоккеистов завершившегося дня стал нападающий «Филадельфии» Кевин Хейз.

Ранее сообщалось, что голкипер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Игорь Шестеркин рассказал о шутке Артемия Панарина после дебюта в матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш».