НХЛ обеспокоена решением Овечкина пропустить Матч звезд
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о решении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пропустить Матч звезд.
В прошлом сезоне россиянин также не принял участие в мероприятие. За отказ он получил дисквалификацию на один матч. В этом сезоне его ждут такие же санкции.
Дэйли заявил, что НХЛ беспокоит подобное решение игрока. Функционер отметил, что в прошлом году он встал на защиту Овечкина, так как он много сделал для продвижения имиджа лиги.
«Но два года подряд. НХЛ нужно обсудить это с профсоюзом игроков, пока такие действия не стали тенденцией», — цитирует Дэйли ESPN.