НХЛ обеспокоена решением Овечкина пропустить Матч звезд

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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о решении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пропустить Матч звезд.

В прошлом сезоне россиянин также не принял участие в мероприятие. За отказ он получил дисквалификацию на один матч. В этом сезоне его ждут такие же санкции.

Дэйли заявил, что НХЛ беспокоит подобное решение игрока. Функционер отметил, что в прошлом году он встал на защиту Овечкина, так как он много сделал для продвижения имиджа лиги.

«Но два года подряд. НХЛ нужно обсудить это с профсоюзом игроков, пока такие действия не стали тенденцией», — цитирует Дэйли ESPN.

Ранее Овечкин высказался о пропуске Матча звезд НХЛ.