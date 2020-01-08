Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой
Трансляция ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» с участием победительницы Олимпиады-2018 Алины Загитовой перенесена, сообщает РИА «Новости».
Эфир был запланирован на вечер 8 января на Первом канале, однако позднее он был перенесен на 17.30 12 января.
В декабре 2019 года Загитова приняла решение приостановить спортивную карьеру. С этого времени фигуристка выступала в шоу олимпийской чемпионки 2006 года Навки, где исполняет главную роль.
Ранее сообщалось, что Загитова вернется к интенсивным двухразовым тренировкам после окончания ледового шоу.