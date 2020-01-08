Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой

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Трансляция ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» с участием победительницы Олимпиады-2018 Алины Загитовой перенесена, сообщает РИА «Новости».

Эфир был запланирован на вечер 8 января на Первом канале, однако позднее он был перенесен на 17.30 12 января.

В декабре 2019 года Загитова приняла решение приостановить спортивную карьеру. С этого времени фигуристка выступала в шоу олимпийской чемпионки 2006 года Навки, где исполняет главную роль.

Ранее сообщалось, что Загитова вернется к интенсивным двухразовым тренировкам после окончания ледового шоу.