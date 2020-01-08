Суд над боксером Ковалевым вновь перенесен

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Суд над бывшим чемпионом мира по боксу россиянином Сергеем Ковалевым по делу об избиении женщины перенесен, сообщает ESPN.

По информации издания, новое заседание назначено на 8 апреля. Первое слушание должно было пройти 25 ноября 2019 года, однако затем его перенесли на 6 января 2020 года.

Отмечается, что Ковалев отказался от услуг адвоката Дмитрия Горина. Интересы спортсмена будет представлять Кит Бруно.

В 2018 года Джейми Фронтц обвинила боксера в нападении и нанесении телесных повреждений на во время вечеринки, на которой россиянин ухаживал за ней. По словам пострадавшей, она отказала боксеру, после чего он избил ее. Девушка утверждает, что в результате нападения был сломан нос, получено сотрясение мозга и смещение позвоночного диска.

Истец требует от Ковалева $8 млн в качестве компенсации. В случае обвинительного приговора россиянину грозит четыре года тюрьмы.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Рубина» обвиняется в избиении двух девушек.