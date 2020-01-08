Суд над боксером Ковалевым вновь перенесен
Суд над бывшим чемпионом мира по боксу россиянином Сергеем Ковалевым по делу об избиении женщины перенесен, сообщает ESPN.
По информации издания, новое заседание назначено на 8 апреля. Первое слушание должно было пройти 25 ноября 2019 года, однако затем его перенесли на 6 января 2020 года.
Отмечается, что Ковалев отказался от услуг адвоката Дмитрия Горина. Интересы спортсмена будет представлять Кит Бруно.
В 2018 года Джейми Фронтц обвинила боксера в нападении и нанесении телесных повреждений на во время вечеринки, на которой россиянин ухаживал за ней. По словам пострадавшей, она отказала боксеру, после чего он избил ее. Девушка утверждает, что в результате нападения был сломан нос, получено сотрясение мозга и смещение позвоночного диска.
Истец требует от Ковалева $8 млн в качестве компенсации. В случае обвинительного приговора россиянину грозит четыре года тюрьмы.
Ранее сообщалось, что экс-игрок «Рубина» обвиняется в избиении двух девушек.