Бывший игрок «Ювентуса» был обстрелян в Греции

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Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Дарко Ковачевич подвергся вооруженному нападению в Греции, сообщает Yahoo Sports.

По информации издания, в экс-игрока стреляли из автомобиля, когда он он находился возле своего дома в пригороде Афин. После инцидента Ковачевич был доставлен в больницу с повреждением колена, однако остается неизвестно, был ли бывший футболист ранен или получил травму при падении.

Как сообщает Informer.rs, позднее полиция обнаружила обгоревший автомобиль, в котором было обнаружено оружие.

Ранее сообщалось, что на футбольной вечеринке в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу.