Бывший игрок «Ювентуса» был обстрелян в Греции
Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Дарко Ковачевич подвергся вооруженному нападению в Греции, сообщает Yahoo Sports.
По информации издания, в экс-игрока стреляли из автомобиля, когда он он находился возле своего дома в пригороде Афин. После инцидента Ковачевич был доставлен в больницу с повреждением колена, однако остается неизвестно, был ли бывший футболист ранен или получил травму при падении.
Как сообщает Informer.rs, позднее полиция обнаружила обгоревший автомобиль, в котором было обнаружено оружие.
Ранее сообщалось, что на футбольной вечеринке в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу.