Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во встрече регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторз» (6:1) россиянин оформил дубль. Теперь в активе форварда 684 заброшенные шайбы. По этому показателю Овечкин догнал финского нападающего Теэму Селянне.

Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы за карьеру. Также в тройку лучших входят канадец Горди Хоу (801) и чех Яромир Ягр (766).

Ранее сообщалось, что Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ.