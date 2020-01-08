Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Во встрече регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторз» (6:1) россиянин оформил дубль. Теперь в активе форварда 684 заброшенные шайбы. По этому показателю Овечкин догнал финского нападающего Теэму Селянне.
Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы за карьеру. Также в тройку лучших входят канадец Горди Хоу (801) и чех Яромир Ягр (766).
Ранее сообщалось, что Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ.