Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.
Во встрече регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторз» россиянин оформил дубль.
Первым стал форвард «Тампы» Картер Верхэйг. В его активе хет-трик в матче с «Ванкувер Кэнакс» (9:2).
Третьей звездой стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Франс Нильсен, забросивший две шайбы в игре против «Монреаль Канадиенс» (4:3).
Ранее сообщалось, что Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кому удавалось забросить 25 шайб в 15 сезонах со старта карьеры в лиге.