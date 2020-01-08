Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

Во встрече регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторз» россиянин оформил дубль.

Первым стал форвард «Тампы» Картер Верхэйг. В его активе хет-трик в матче с «Ванкувер Кэнакс» (9:2).

Третьей звездой стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Франс Нильсен, забросивший две шайбы в игре против «Монреаль Канадиенс» (4:3).

Ранее сообщалось, что Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кому удавалось забросить 25 шайб в 15 сезонах со старта карьеры в лиге.