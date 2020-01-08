Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вегас»

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«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Евгений Малкин, Патрик Хернквист, Доминик Кагун и Брэндон Танев. У хозяев шайбы забросили Макс Пасиоретти, Пол Штястны и Райлли Смит.

«Питтсбург» с 57 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «пингвины» на выезде сыграют с «Колорадо Эвеланш».

«Вегас» прервал четырехматчевую победную серию. Команда, в активе которой 54 очка, располагается на четвертой строчке на Западе. 10 января «рыцари» примут «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)