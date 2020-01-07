Шарапова рассчитывает получить приглашение на Australian Open

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Россиянка Мария Шарапова рассчитывает получить уайлд-кард на Открытый чемпионат Австралии по теннису.

«Буду ли играть в квалификации Australian Open, если не получу уайлд-кард? Думаю, что получу одно из приглашений. Говорил ли мне кто-нибудь уже об этом? Спросите директора турнира Крэйга Тайли. Думаю, он лучше знает», — цитирует Шарапову WTA Insider в Twitter.

Ранее бывшая первая ракетка мира не смогла выйти во второй круг турнира в австралийском Брисбене. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры против американки Дженнифер Брэйди.