Шестеркин впервые вызван в основу «Нью-Йорк Рейнджерс»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/645/10658645/Shesterkin-pic905-895x505-10055.jpg">

Голкипер сборной России и системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин впервые вызван в основной состав команды. Об этом сообщает пресс-служба «синерубашечников» в Twitter.

В нынешнем сезоне Американской хоккейной лиги (АХЛ) вратарь провел 22 матча, в которых отразил более 93% бросков по своим воротам.

В России Шестеркин защищал цвета петербургского СКА.

Ранее сообщалось, что первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мыслями о внедрении молодежи в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).