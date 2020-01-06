Шестеркин впервые вызван в основу «Нью-Йорк Рейнджерс»
Голкипер сборной России и системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин впервые вызван в основной состав команды. Об этом сообщает пресс-служба «синерубашечников» в Twitter.
В нынешнем сезоне Американской хоккейной лиги (АХЛ) вратарь провел 22 матча, в которых отразил более 93% бросков по своим воротам.
В России Шестеркин защищал цвета петербургского СКА.
Ранее сообщалось, что первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мыслями о внедрении молодежи в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
OFFICIAL: Rangers recall goaltender Igor Shesterkin from @WolfPackAHL.— New York Rangers (@NYRangers) January 6, 2020