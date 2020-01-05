Известны сочетания молодежной сборной России перед финалом с Канадой

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Стали известны сочетания сборной России на финальном матче молодежного чемпионата мира, передает «Чемпионат.com».

Напомним, что сражение пройдет сегодня, 5 января, в 21:00 по московскому времени. Отечественные хоккеисты сразятся с командой Канады. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голкиперы: Мифтахов, Аскаров, Исаев;

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев— Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов— Соркин, Грошев.

Отметим, что турнир проходит в Чехии.

Ранее сообщалось, что Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ.