Известны сочетания молодежной сборной России перед финалом с Канадой
Стали известны сочетания сборной России на финальном матче молодежного чемпионата мира, передает «Чемпионат.com».
Напомним, что сражение пройдет сегодня, 5 января, в 21:00 по московскому времени. Отечественные хоккеисты сразятся с командой Канады. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Голкиперы: Мифтахов, Аскаров, Исаев;
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Дорофеев— Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов— Соркин, Грошев.
Отметим, что турнир проходит в Чехии.
Ранее сообщалось, что Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ.