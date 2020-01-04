Ковальчук определился с игровым номером в «Монреале»
Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук, подписавший двухстороннее трудовое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс», определился с игровым номером. Об этом сообщает Sport24 co ccылкой на журналиста Дэйва Стаббса.
По информации источника, россиянин возьмет себе 17-ый номер.
Выступавший до этого под ним Бретт Кулак станет носить на свитере номер 77.
Ранее сообщалось, что генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал заключение контракта с действующим олимпийским чемпионом Ильей Ковальчуком.