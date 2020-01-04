Ковальчук определился с игровым номером в «Монреале»

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Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук, подписавший двухстороннее трудовое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс», определился с игровым номером. Об этом сообщает Sport24 co ccылкой на журналиста Дэйва Стаббса.



По информации источника, россиянин возьмет себе 17-ый номер.

Выступавший до этого под ним Бретт Кулак станет носить на свитере номер 77.

Ранее сообщалось, что генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал заключение контракта с действующим олимпийским чемпионом Ильей Ковальчуком.