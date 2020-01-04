Макгрегор: Хабиб дрожит и не хочет связываться со мной
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор высказался о возможном реванше с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает TheMacLife.
По его словам, 31-летний дагестанец боится встречи с ним.
«Хабиб трясется от страха. Он дрожит и не хочет снова встречаться со мной. Он будет делать все, чтобы не проиграть мне.
Наш бой ждут все — фанаты, Дана Уайт, спонсоры. Все этого хотят. Хабиб может продолжать бежать, но ему все равно не спрятаться», — сказал Макгрегор.
Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт назвал Федора Емельяненко своим главным упущением.