Макгрегор: Хабиб дрожит и не хочет связываться со мной

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Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор высказался о возможном реванше с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает TheMacLife.

По его словам, 31-летний дагестанец боится встречи с ним.

«Хабиб трясется от страха. Он дрожит и не хочет снова встречаться со мной. Он будет делать все, чтобы не проиграть мне.

Наш бой ждут все — фанаты, Дана Уайт, спонсоры. Все этого хотят. Хабиб может продолжать бежать, но ему все равно не спрятаться», — сказал Макгрегор.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт назвал Федора Емельяненко своим главным упущением.