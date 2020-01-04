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Президент республики Беларусь Александр Лукашенко готов организовать лучший чемпионат мира по хоккею в истории. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

По его словам, в 2021 году пройдет мировое первенство, которое сможет побороться за титул одного из самых лучших в истории.

«Я хочу поблагодарить лично президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля за то доверие, которое он оказал нам. Мы вместе с Латвией проведем все на высшем уровне, в этом нет сомнения. Это будет один из лучших чемпионатов мира в истории», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет против сборной Швеции.