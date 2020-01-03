В допинг-пробе фигуристки обнаружен кокаин

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Французская фигуристка Лорин Лекавалье была уличена в употреблении кокаина. Об этом сообщает L'Equipe.

Как утверждает источник, допинг-проба спортсменки показала положительный результат на запрещенное вещество. 23-летняя француженка не выступала с сентября 2019 года. Последний раз она выходила на лед в рамках чемпионата Европы, в котором заняла пятое место.

Девушка отказалась от выступлений на Гран-при в Гренобле и Москве по «медицинским показаниям», а также пропустила чемпионат страны.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Алина Загитова станцевала под «Макарену».