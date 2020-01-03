Макгрегор ответил на критику от тренера Серроне

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор прокомментировал слова тренера бойца Дональда Серроне Джафари Ванье.

Напомним, что наставник американца завил, что его единственной сильной стороной является левая рука. Уже 18 января на турнире UFC в Лас-Вегасе Макгрегор сразится с Серроне.

В Instagram stories ирландец поделился постом из профиля Haute Time.

«Не связывайтесь с силой левой руки Печально Известного», — говорится там.

Ранее сообщалось, что Дастин Порье намерен отказаться от алкоголя и марихуаны в 2020 году.