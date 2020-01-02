Названы три вероятных соперника России в полуфинале МЧМ

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Стали известны три соперника, с которым сборная России сможет сыграть в полуфинале молодежного чемпионата мира, сообщает «Спорт-Экспресс».

Россия в четвертьфинале обыграла Швейцарию со счетом 3:1, а Канада разгромила Словакию — 6:1. Таким образом, полуфинальный противник российской команды зависит от двух других четвертьфинальных поединков, где играют США — Финляндия и Швеция — Чехия.

Если победа достается шведской сборной, то российские хоккеисты играют с ней. Однако если матч выигрывают чехи, то Россия встречается с победителем противостояния между США и Финляндией.

Ранее сообщалось, что Владислав Третьяк был уверен в выходе сборной России в полуфинал МЧМ.