Названы три вероятных соперника России в полуфинале МЧМ
Стали известны три соперника, с которым сборная России сможет сыграть в полуфинале молодежного чемпионата мира, сообщает «Спорт-Экспресс».
Россия в четвертьфинале обыграла Швейцарию со счетом 3:1, а Канада разгромила Словакию — 6:1. Таким образом, полуфинальный противник российской команды зависит от двух других четвертьфинальных поединков, где играют США — Финляндия и Швеция — Чехия.
Если победа достается шведской сборной, то российские хоккеисты играют с ней. Однако если матч выигрывают чехи, то Россия встречается с победителем противостояния между США и Финляндией.
Ранее сообщалось, что Владислав Третьяк был уверен в выходе сборной России в полуфинал МЧМ.