Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира

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Сборная России обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды.

Счет в матче открыла сборная России, в начале второго периода отличился Дмитрий Воронков, ассистентами выступили Григорий Денисенко и Никита Александров. Швейцария сравняла на 28-й минуте, автором заброшенной шайбы стал Гаэтан Жобен.

За пять минут до конца второго периода Россия вышла вперед, благодаря точному удару Александра Хованова. А под занавес этой двадцатиминутки Воронков оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее был назван вратарь сборной России на матч со Швейцарией.

МЧМ. Четвертьфинал

Швейцария — Россия — 1:3

0:1 — Воронков (Денисенко, Александров), 21:12;

1:1 — Жобен, 27:08;

1:2 — Хованов (Денсиенко), 34:07;

1:3 — Воронков (Хованов), 38:13.