Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира
Сборная России обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды.
Счет в матче открыла сборная России, в начале второго периода отличился Дмитрий Воронков, ассистентами выступили Григорий Денисенко и Никита Александров. Швейцария сравняла на 28-й минуте, автором заброшенной шайбы стал Гаэтан Жобен.
За пять минут до конца второго периода Россия вышла вперед, благодаря точному удару Александра Хованова. А под занавес этой двадцатиминутки Воронков оформил дубль.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее был назван вратарь сборной России на матч со Швейцарией.
МЧМ. Четвертьфинал
Швейцария — Россия — 1:3
0:1 — Воронков (Денисенко, Александров), 21:12;
1:1 — Жобен, 27:08;
1:2 — Хованов (Денсиенко), 34:07;
1:3 — Воронков (Хованов), 38:13.