Вяльбе поделилась мнением о выступлении Непряевой на «Тур де Ски»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление россиянки Натальи Непряевой на престижной многодневки «Тур де Ски», передает РИА «Новости».

В гонке преследования на 10 км, которая состоялась 1 января, Непряева пришла четвертой. При этом судьбу третьего места определил фотофиниш, россиянка отстала от соперницы на 0,1 секунду.

«Наталья молодец! Жаль, что заняла четвертое место, но она боролась, на высоком уровне прошла дистанцию», — заявила Вяльбе.

Ранее сообщалось, что россиянка Непряева стала четвертой в гонке преследования на «Тур де Ски».