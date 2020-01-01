«Тоттенхэм» Моуринью с минимальным счетом проиграл «Саутгемптону»
«Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону«в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась с минимальным счетом в пользу «Саутгемптона» — 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил Дэнни Ингс на 17-й минуте игры.
«Тоттенхэм» занимает шестую позицию в чемпионате Англии, имея в активе 30 баллов. «Саутгемптон» идет на 11-й позиции, имея в активе 25 баллов.
Ранее были объявлены лучшие сейвы 20-го тура Английской премьер-лиги.
Чемпионат Англии. 21-й тур
«Саутгемптон» — «Тоттенхэм» — 1:0
Голы: 1:0 — Ингс, 17.