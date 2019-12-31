Тутберидзе рассказала, почему ей не удалось стать тренером дочери

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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему не смогла тренировать 16-летнюю дочь Диану Дэвис, которая выступает в танцах на льду.

«Мне не удалось стать тренером Дианы. Это эмоции. Мне кажется, я ругала ее больше, чем других фигуристок, потому что начинала ее воспитывать и тренировать одновременно», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Специалист призналась, что сильно переживает за дочь и накручивает себя, если Диана не отвечает на звонки и сообщения после соревнований.

Ранее тренер дочери Тутберидзе высказался о российском специалисте.