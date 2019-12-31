Российский велосипедист дисквалифицирован на четыре года за мельдоний
Российский велосипедист Валентин Попов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Как заявили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), спортсмен наказан за употребление мельдония.
Отмечается, что Попов стал 37-м спортсменом из России, который был дисквалифицирован за использование этого препарата. Мельдоний был включен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) 1 января 2016 года. В частности, за его употребление была дисквалифицирована теннисистка Мария Шарапова, а керлингист Александр Крушельницкий был лишен бронзовой медали Олимпийских игр 2018 года в соревнованиях смешанных пар.
Отстранение велосипедиста истечет 5 сентября 2023 года.
Ранее министр спорта России Павел Колобков не нашел ответа на вопрос о том, как бороться с допингом.