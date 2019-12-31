Российский велосипедист дисквалифицирован на четыре года за мельдоний

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Российский велосипедист Валентин Попов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), спортсмен наказан за употребление мельдония.

Отмечается, что Попов стал 37-м спортсменом из России, который был дисквалифицирован за использование этого препарата. Мельдоний был включен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) 1 января 2016 года. В частности, за его употребление была дисквалифицирована теннисистка Мария Шарапова, а керлингист Александр Крушельницкий был лишен бронзовой медали Олимпийских игр 2018 года в соревнованиях смешанных пар.

Отстранение велосипедиста истечет 5 сентября 2023 года.

Ранее министр спорта России Павел Колобков не нашел ответа на вопрос о том, как бороться с допингом.