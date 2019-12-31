Объявлен лучший бомбардир десятилетия в чемпионате Испании

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром десятилетия в испанской Примере.

В 2010-х капитан сине-гранатовых отличился 369 раз. Вторым в списке стал бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который сейчас выступает за туринский «Ювентус». В его активе 304 гола. Третье место занял форвард «королевского клуба» Каарим Бензема — 155.

Четвертое место поделили между собой нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Антуан Гризманн, который перешел в каталонский клуб из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. У обоих по 141 голу.

Ранее были объявлены лучшие спортсмены года по версии Международной ассоциации спортивных журналистов.