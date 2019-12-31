Малкин забросил десятую шайбу в сезоне

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил десятую шайбу в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Малкин оформил десятый гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз». ПРимечательно, что для этого россиянину потребовалось всего 27 секунд. Теперь на его счету 36 (10+26) очков в 26 играх.

Ассистентами форварда выступили Джейк Гюнцель и Джек Джонсон.

Ранее сообщалось, что хоккеист Зайцев не намерен отдавать детей экс-супруге, несмотря на решение суда.