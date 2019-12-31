Панарин впервые примет участие Матче звезд НХЛ

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин впервые примет участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sportbox.

Хоккеист впервые получил приглашение, несмотря на то, что выступает в Лиге с 2015 года. Нападающий представлял «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс», а с лета 2019 года является игроком «Рейнджерс». В текущем сезоне в регулярном чемпионате НХЛ в 38 матчах он набрал 51 (21+30) очко.

Матч звезд НХЛ состоится 25 января в Сент-Луисе.

Ранее сообщалось, что Панарин первым из россиян набрал 50 очков в сезоне.